ठीक होने के बाद कपिल देव बोले- 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम से मिलना चाहता हूं...देखें पूरा Video

भारत के महान कप्तान और भारतीय टीम को पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले कपिल देव (Kapil Dev) को पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनका सफल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की गई थी. भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव अब अपने घर लौट आए है. दिग्गज कपिल देव (Kapil Dev) ने एंजियोप्लास्टी करवाने के एक सप्ताह बाद गुरुवार को 1983 विश्व कप विजेता टीम के अपने साथियों का अभिवादन करते हुए कहा कि वह अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और वह सभी से फिर से मिलने के लिये बेताब हैं. इस 61 वर्षीय खिलाड़ी को दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गयी थी। उन्हें दो दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी. एंजियोप्लास्टी बंद हुई धमनियों को खोलने की प्रक्रिया है जिससे हृदय में सामान्य रक्त प्रवाह बना रहे. कपिल ने कहा, ‘‘1983 का मेरा परिवार। मौसम सुहाना है दिलकश जमाना है. क्या कहें बहुत दिल कर रहा है आप सबसे मिलने का.

Good to have you back @therealkapildev Paaji .. Best wishes for your movie pic.twitter.com/EoBkAoPefT