लाइव मैच में गेंदबाज ने की जानलेवा हरकत, बल्लेबाज को मारी गेंद..देखें Video

इस घटना के बाद अंपायर निक कुक और रॉब व्हाइट ने गेंदबाज डाइटर क्लेन को लॉ 42 के तहत लेवल 2 का दोषी पाया. गेंदबाज के कारण लंकाशायर की टीम को 5 रन की पेनाल्टी दी गई. बता दें कि क्रिकेट फैन्स गेंदबाज डाइटर क्लेन की इस हरकत से काफी निराश नजर आए हैं. कई लोगों का मानना है कि गेंदबाज डाइटर क्लेन को कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी.

Dieter Klein should be ashamed of his actions. Completely out of line and deserves a far greater punishment.