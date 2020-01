Mohammad Irfan: पाक‍िस्‍तान के लंबे कद के तेज गेंदबाज मोहम्‍मद इरफान (Mohammad Irfan)के ल‍िए समय इस समय ठीक नहीं चल रहा. ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के दौरान 37 वर्षीय इरफान को लचर गेंदबाजी के ल‍िए आलोचना का श‍िकार होना पड़ा था. पाक‍िस्‍तान के कुछ क्र‍िकेट समीक्षकों ने तो उन्‍हें मुल्क की टी20 टीम में स्‍थान देने को लेकर भी सवाल उठाए थे. सात फीट एक इंच लंबे इरफान एक बार फ‍िर खबरों में हैं. बांग्‍लादेश प्रीम‍ियर लीग (BPL)के एक मुकाबले के दौरान वे स‍िर पर चोट खा बैठे (Mohammad Irfan stuck on head).ढाका प्‍लाटून और राजशाही रॉयल्‍स के बीच मैच के दौरान उन्‍हें यह चोट लगी. मैच में इरफान की टीम को हार का सामना करना पड़ा.

