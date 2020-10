KKR Vs RCB: Mohammed Siraj ने कातिलाना गेंद पर किया नितीश राणा को बोल्ड, आउट होने पर बल्लेबाज सोचने लगा..देखें Video

KKR Vs RCB: चहल ने लिया दिनेश कार्तिक का अहम विकेट, स्टैंड में मंगेतर धनश्री भी झूम उठी

मोहम्मज सिराज ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजों को हैरान कर दिया. सिराज ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लिए और केकेआर की कमर तोड़ दी. केकेआर की पारी के दूसरे ओवर की तिसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को चकमा दिया और विकेट के पीछे डिविलियर्स के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई. त्रिपाठी के आउट होने के बाद नितिश राणा बल्लेबाजी करने आए. राणा पिछले कुछ मैच से जल्दी आउट हो रहे थे, ऐसे में उनके ऊपर बड़ी पारी खेलने का दबाव था. लेकिन अपनी पारी की पहली गेंद पर बोल्ड हो गए. सिराज ने बेहतरीन इनस्विंगर गेंद डाली जिसपर बल्लेबाज राणा बोल्ड हो गए, सिराज की गेंद पर बोल्ड होने के बाद कुछ समय तक राणा सोच में पड़ गए कि आखिर में उनके साथ हुआ क्या..

WATCH - Siraj picks 2 in 2



First Tripathi, next ball Rana - Siraj was on a roll as he picked two wickets in two balls to wreck KKR early. Splendid bowling from Siraj.https://t.co/gf6m8Ijczn#Dream11IPL