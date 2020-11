DC vs RCB: मोहम्मद सिराज की घातक गेंद पर पृथ्वी शॉ़ के ऐसे बिखर गए स्टंप...देखें Video

DC Vs RCB: शिखर धवन का 40वां IPL अर्धशतक, एक साथ तोड़ा गेल और सुरेश रैना का रिकॉर्ड

WATCH - Siraj's beauty ball to Shaw



What better sight than watching a batsman bowled? Siraj produced just that to Prithvi Shaw. Outstanding bowling from Mohammed Siraj.https://t.co/ZV3QmFuy24#Dream11IPL