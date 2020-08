CPL 2020: मुजीब उर रहमान की 'सुपर गुगली' में ऐसे फंसा बल्लेबाज, यूं गच्चा खाकर हो गया OUT..देखें Video

CPL 2020: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 (CPL 2020) के 18वें मैच जमैका तैलवाह (Jamaica Tallawahs) और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स (St Kitts and Nevis Patriots) के बीच खेला गया जिसमें जमैका तलवाह की टीम 37 रन से जीतने में सफल रही. जमैका की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 147 रन बनाए थे जिसके जवाब में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम 19.4 ओवर में 110 रन बनाकर आउट हो गई. इस जीत के साथ ही जमैका की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंचत गई. जमैका की जीत में ओपनर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने तूफानी बल्लेबाजी की और 61 गेंद पर 79 रन बनाकर नाबाद रहे. अपनी धमाकेदार पारी में फिलिप्स ने 2 चौके और 6 छक्के जमाए.

Important win for Jamaica Tallawahs, moved to 3rd in the points table as they beat St Kitts by 37 runs while defending 147 runs. Glenn Philips 79*(61) followed by all bowlers stand up to defend the total.