खास बातें इंडीज के चोट‍िल प्‍लेयर को कंधों पर उठाकर बाहर पहुंचाया बल्‍लेबाजी करते हुए चोट‍िल हो गए थे इंडीज टीम के मैकेंजी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची न्‍यूजीलैंड अंडर19 टीम

ICC Under 19 World Cup: हैम‍िल्‍टन में न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ तीसरे टी20 मैच में जोरदार बैट‍िंग करके भारतीय टीम को कर‍िश्‍माई जीत द‍िलाने वाले रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma)ने दक्ष‍िण अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 वर्ल्‍डकप (ICC Under 19 World Cup)में कीवी टीम की ओर से द‍िखाई गई खेलभावना की जमकर प्रशंसा की है. वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ (West Indies U19 vs New Zealand U19) अंडर 19 वर्ल्‍डकप टूर्नामेंट के क्‍वार्टर फाइनल में न्‍यूजीलैंड के प्‍लेयर्स ने खेलभावना से द‍िखाया क‍ि हार-जीत को अपनी जगह है, खेल की मूल भावना बेहतरीन व्‍यवहार में होती है.

दरअसल, इस मैच में वेस्‍टइंडीज टीम की बल्‍लेबाजी के दौरान इसके ख‍िलाड़ी क‍िर्क मैकेंजी (Kirk McKenzie) की मांसपेश‍ियों में ख‍िंचाव आ गया था और उन्‍हें 43वें ओवर में र‍िटायर होना पड़ा. टीम की जरूरत को देखते हुए मैकेंजी 48वें ओवर में फ‍िर बैट‍िंग के ल‍िए उतरे लेक‍िन वे अगली ही गेंद पर आउट हो गए. हालत यह थी क‍ि 'इंजुरी' के चलते मैकेंजी ड्रेस‍िंगरूम तक जा पाने की स्‍थ‍ित‍ि में भी नहीं थे, ऐसे में न्‍यूजीलैंड के प्‍लेयर्स ने कंधे पर उठाकर उन्‍हें मैदान से बाहर पहुंचाया. न्‍यूजीलैंड की जून‍ियर टीम का इस व्‍यवहार ने रोह‍ित शर्मा का द‍िल जीत ल‍िया और उन्‍होंने इसके ल‍िए कीवी प्‍लेयर्स को सराहा. रोह‍ित ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-खेल की मूल भावना को अपने सर्वश्रेष्‍ठ रूप में देखकर बहुत अच्‍छा लगा.

So good to see this #SpiritOfCricket at its best. https://t.co/qzUZjEuRt5 — Rohit Sharma (@ImRo45) January 30, 2020

अंडर19 वर्ल्‍डकप के इस मैच में न्‍यूजीलैंड ने वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ जीत हास‍िल करते हुए सेमीफाइनल में स्‍थान बनाया. मैच में क‍िर्क मैकेंजी ने 104 गेंदों पर 99 रन की जुझारू पारी खेली लेक‍िन वे टीम को जीत नहीं द‍िला पाए. मैच में वेस्‍टइंडीज की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 238 रन का स्‍कोर बनाया था. जवाब में न्‍यूजीलैंड ने 8 व‍िकेट खोकर टारगेट हास‍िल कर ल‍िया. टूर्नामेंट में भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें अब तक सेमीफाइनल में स्‍थान बना चुकी हैं. टूर्नामेंट के पहले क्‍वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्‍ट्रेल‍िया को हराया था.

