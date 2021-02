T10 League में निकोलस पूरन ने किया चमत्कार, 26 गेंद पर ठोके 89 रन, लगाए ताबड़तोड़ 12 छक्के..देखें Video

सैयद अली टी-20 का खिताब जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में हुआ जमकर डांस, दिनेश कार्तिक ने भी दिखाया अपना जलवा..देखें Video

from balls Nicholas Pooran is a remarkable talent #AbuDhabiT10 pic.twitter.com/l7vxeVcsuB

पूरन की धमाकेदार पारी ने फैन्स का दिल जीत लिया. नॉर्दन वॉरियर्स की टीम यह मैच 30 रन से जीतने में सफल रही. टी10 लीग में पूरन का बल्ला जमकर रन बरसा रहा है. उन्होंने 3 मैचों में अबतक कुल 162 रन बना लिए हैं. टूर्नामेंट में पूरन ने अबतक 18 छक्के और 10 चौके जड़े हैं. इस सीजन में Northern Warriors के द्वारा बनाया गया 162 रन का स्कोर किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया सर्वोच्च टीम स्कोर है.

Turn the volume up for this one #AbuDhabiT10 | @nicholas_47pic.twitter.com/n19M3J2F5G