RR vs RCB: राहुल तेवतिया ने की गजब की फील्डिंग, अनोखा कैच लेकर किया कोहली को आउट..देखें Video

डिविलियर्स ने बाजी पलटकर RCB को जिताया तो कोहली ने गले से लगा लिया...देखें Video

Tewatia kuchh bhi kar sakte hain. Agar Covid vaccine banane ka ek mauka mil gaya, toh jaisa unka time chal raha hai , lagta hai bana denge. What a season for him. #RRvRCB pic.twitter.com/WYY5mojrKC

इस तरह से कोहली अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके. वैसे, कोहली के आउट होने के बाद एबी डिविलयर्स ने मैच का पासा अपनी ूबल्लेबाजी से पलट दिया औऱ केवल 22 गेंद पर 55 रन बनाकर आरसीबी को टूर्नामेंट में छठी जीत दिला दी.

RAHUL TEWATIA can Bat !!

RAHUL TEWATIA can Bowl !!

RAHUL TEWATIA can Field tooooo!!!!@rahultewatia02 is the find of this #Dream11IPL

Exceptional Catch #RCBvRR#ipl2020#tewatiapic.twitter.com/RSJQEmV9J9