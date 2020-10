RR vs SRH: रन लेने की जल्दबाजी में सरपट भागे रोबिन उथप्पा, फिर ऐसे हुए रन आउट..देखें Video

RR vs SRH: मनीष पांडे T20 क्रिकेट में दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों की खास लिस्ट में हुए शामिल, बनाया रिकॉर्ड

WATCH - Error Alert: Uthappa is run-out Uthappa goes for a run, Stokes sends him back, Holder hits the stumps & Uthappa is run-out. https://t.co/X4lzPZJdHF #Dream11IPL pic.twitter.com/uMWXGsNkzz

उथप्पा ने आईपीएल में बतौर ओपनर 2000 रन पूरा करने में भी सफल रहे. आईपीएल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले लिस्ट में रोबिन उथप्पा 10वें नंबर पर हैं. उथप्पा से आगे केएल राहुल हैं जिन्होंने ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी करते हुए 2017 रन अबतक बना लिए हैं.

Gone, but not before giving us a solid start. @robbieuthappa also achieved this feat as an #IPL opener today! #RRvSRH | #HallaBol | #RoyalsFamily | #IPL2020pic.twitter.com/takSR6WoSf