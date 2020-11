जब 6 साल पहले Rohit Sharma ने वनडे में रचा था इतिहास, अकेले जड़े थे 264 रन..देखें Video

#OnThisDay: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) छोटे फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं. इस दौर पर रोहित को छोटे फॉर्मेट का किंग माना जाता है. वनडे में रोहित शर्मा 3 दोहरा शतक जमाने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं. आजसे 6 साल पहले द हिट मैन शर्मा (The HITMAN Rohit Sharma) ने वनडे का पहला दोहरा शतक 264 रन श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गॉर्डन में जमाया था. बीसीसीआई ने रोहित के उस ऐतिहासिक पारी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. बीसीसीआई (BCCI) ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिया, 'आजके दिन 2014 (#OnThisDay) में रोहित ने वनडे में इतिहास रचते हुए 264 रन की पारी खेली थी जो वनडे में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है. उस कमाल की पारी में हिट मैन ने 33 चौके और 9 छक्के जमाए थे.'

