IPL 2020: संजू सैमसन ने 'Jonny Bairstow' का लिया ऐसा कैच, देखने लगे SRH कप्तान डेविड वॉर्नर

इस मैच में एक बार फिर सैमसन बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे हैं और केवल 26 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर विकेटकीपर बेयरस्टो के द्वारा लपके गए. एक तरफ जहां बेयरस्टो का कैच सैमसन ने लपका था तो वहीं सैमसन का कैच बेयरस्टो ने लपका. मैच के दौरान इस संयोग ने हर क्रिकेट फैन्स को हैरान कर दिया.

WATCH - Catch Brilliance: Sensational Sanju



A bouncer from Kartik Tyagi, pulled away by Jonny Bairstow and caught brilliantly by @IamSanjuSamson. What a catch!https://t.co/tW2llEO3xf#Dream11IPL