MI vs RCB: सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली ने लाइव मैच में एक दूसरे को दिखाई आंख, फिर हुआ ऐसा..देखें Video

दरअसल 13वे ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने कवर की तरफ शॉ़ट खेली जहां कोहली खड़े थे. शॉट खेलने के बाद सूर्यकुमार यादव एक टक कोहली को देखते रहे, जिसके बाद कोहली कवर की ओर से चलकर बल्लेबाज के तरफ आए और शांत होकर देखने लगे. हालांकि दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई लेकिन सूर्यकुमार यादव ने एक टक कोहली को देखकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे.

MI vs RCB: भारतीय टीम में नहीं चुने जाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने विराट की टीम की निकाली हवा, जड़ा तूफानी पचासा

मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से आरसीबी को हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है. मुंबई इंडियंस के अब 16 अंक हो गए हैं. सूर्यकुमार यादव की पारी ने फैन्स का दिल जीत लिया. हरभजन सिंह ने एक बार फिर ट्वीट किया औऱ लिखा कि उम्मीद है कि चयनकर्ता सूर्यकुमार की यह पारी देख रहे होंगे. सूर्यकुमार ने अबतक 12 मैच में 362 रन बना लिए हैं. आईपीएल के इस सीजन में सूर्यकुमार यादव एक बार फिर इकांई अंक पर आउट नहीं हुुए हैं.

That stare game between Suryakumar Yadav and Virat Kohli says it all He is on a mission not getting selected has seriously affected him #SuryakumarYadav#Virat#kohli#surya#mi#RCB#MIvsRCB#IPL#BCCI#Australia#selectdugout@IPL@mipaltan@RCBTweets@surya_14kumarpic.twitter.com/hAj34Fd1Ht