SRH vs RCB Eliminator: यॉर्कर किंग नटराजन के सामने 'मिस्टर 360' भी हुआ पस्त, खतरनाक गेंद पर बिखेर दी गिल्लियां..देखें Video

इंग्लैंड दौरे के लिए अफ्रीकी वनडे और टी20 टीम का ऐलान, इस वजह से एबीडि को नहीं मिली 24 खिलाड़ियों में जगह

Man, middle stump going for a ride is next level https://t.co/W7UFgdcmkG

एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) तेजी से रन बनाने के चक्कर में नटराजन की बेहतरीन यॉर्कर का शिकार हुए. बोल्ड होते ही डिविलियर्स बिना देरी किए पवेलियन की ओर चल गए. नटराजन की उस गेंद ने मिस्टर 360 की गिल्लियां बिखेर दी. सोशल मीडिया पर डिविलियर्स के इस तरह से आउट होने का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. हर कोई नटराजन की तारीफ कर रहा है. टी नटराजन (T Natarajan) ने अबतक आईपीएल में 16 विकेट ले लिए हैं. इस साल आईपीएल नटराजन सबसे ज्यादा यॉर्कर गेंद फेंकने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं.

SRH vs RCB: IPL के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा अनोखा, फ्री हिट पर रन आउट हुआ बल्लेबाज..देखें Video

Brilliant bowling from @SunRisers that Yorker from #natarajan to #abd was top notch.