Aus Vs IND: नटराजन ने वनडे में मौका मिलते ही दिखाया कमाल, घातक गेंद पर लाबुशाने को किया बोल्ड Video

AUS vs IND 3rd ODI: यॉर्कर स्‍पेशलिस्‍ट टी नटराजन ने किया वनडे में डेब्यू, बनाया यह रिकॉर्ड

Welcome to International cricket @Natarajan_91 . A big wicket on debut #Natarajan #Nattu #INDvAUS pic.twitter.com/PzafWqUCgM

इससे पहले टी नटराजन (T Natarajan) को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वनडे कैप देखकर उनका स्वागत वनडे टीम में किया है. ऩटराजन अपनी गेंदबाजी के दौरान सटीक यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल 2020 (IPL 2020) में भी नटराजन ने अपनी यॉर्कर से विरोधी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था. आईपीएल में नटराजन ने 22 मैच खेलकर 18 विकेट लिए हैं.

Good score by team Indian well played #hardik#jadeja looking forward to see how #Natarajan goes abt his business.What a story... #AUSvIND