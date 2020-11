आउट होने से बचने के लिए बल्लेबाज क्रीज पर करने लगा अजीबोगरीब हरकत, देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी..देखें Video

DC vs SRH, Qualifier 2: जम्मू-कश्मीर के अब्दुल समद ने दिल्ली के खिलाफ मैच में दिखाया दम, इरफान पठान बोले- गर्व है.."

क्रिकेट के नियम के अनुसान यदि बल्लेबाज हाथ से गेंद को रोकना का प्रयास करता है तो उस बल्लेबाज को 'ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड' आउट करार दिया जाएगा. ऐसे में न्यूज़ीलैंड के क्रिकेटर टॉम ब्लंडेल अपनी गलती के कारण इस तरह से आउट हुए. गौरतलब है कि क्रिकेट में हाथ से गेंद रोकने वाले बल्लेबाज को पहले 'हैंडल्ड द बॉल' आउट करार दिया जाता था लेकिन साल 2017 में आईसीसी ने इस नियम को बदला और हाथ से गेंद रोकने वाले बल्लेबाज को 'ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड' आउट दिया जाने लगा.

हैदराबाद को हराकर दिल्ली पहुंचा IPL फाइनल में, केन विलियमसन की पारी ने जीता दिल..देखें Video

WEIRD DISMISSAL KLAXON



Tom Blundell was dismissed for obstructing the field in the Plunket Shield!



Also, as an aside, can we just appreciate how many woolly hats are being worn... pic.twitter.com/hEhQfDIXl7