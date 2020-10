विकेटकीपर के पास थी गेंद फिर भी बल्लेबाज ने 2 रन ऐसे चुरा लिए, देखें अनोखा Video

Cricket Viral Video: क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसे नजारे भी देखने को मिलते हैं जो क्रिकेट फैन्स को हैरान कर जाते हैं. ऐसा ही एक नजारा यूरोपियन क्रिकेट सीरीज (European Cricket Series) में देखने को मिला जब बल्लेबाज ने 2 रन लेने के लिए नए तरीके का इस्तेमाल किया. बल्लेबाज के इस अनोखे अंदाज ने फैन्स का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर बल्लेबाज के इस अनोखे कारनामें की चर्चा खूब हो रही है. यूरोपियन क्रिकेट सीरीज के टी-20 लीग में पाक्सलोना सी.सी. टीम (Pakcelona CC) के बल्लेबाज अज़ीम आज़म ने कैटालुन्या टाइगर्स टीम (Catalunya Tigers) के खिलाफ मैच में यह कारनामा कर दिखाया. दरअसल पाक्सलोना सी.सी. को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 3 रन की दरकार थी, ऐसे में स्ट्राइक पर वाले बल्लेबाज अदालत अली ( Adalat Ali) ने आखिरी गेंद पर शॉट मारते हैं लेकिन एक रन ही ले पाते हैं., उस दौरान फील़्डर गेंद पकड़कर थ्रो विकेटकीपर की ओर फेंक देता है. ऐसे में स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे दूसरे नॉन स्टाइकर बल्लेबाज अज़ीम आज़म (non-striker Azeem Azam) अपने साथी बल्लेबाज को फिर से दौड़कर वापस स्ट्राइक एंड की ओर आने के लिए कहते हैं लेकिन उस समय स्ट्राइक एंड पर खड़़ा बल्लेबाज अपनी क्रीज को नहीं छोड़ता है, वहीं विकेटकरीपर इस इंतजार में रहता है कि स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज क्रीज छोड़े तो स्टंप पर गेंद मारकर मैच को खत्म कर दूं.

SCENES! 2 to tie off last delivery, ball in wicket keeper hands and need another run. WHAT TO DO?? pic.twitter.com/xFQuaUOreu