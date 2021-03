स्लिप में खड़े खिलाड़ी ने लेग साइड में जाकर लिया चौका देने वाला कैच, अंपायर भी रह गए हैरान...देखें Video

Vijay Hazare Trophy: शार्दुल ठाकुर की धुआंधार बैटिंग, चौके-छक्के की बारिश, शतक से चूके...देखें Video

साउथ अफ्रीका में एक घरेलू मैच में स्लिप में खड़ा फील्डर शॉर्ट फाइन लेग पर जाकर कैच लेते हुए दिखाई दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल वीडियो में जब गेंदबाज गेंद फेंकता है तो बल्लेबाज पैडल स्वीप मारने की कोशिश करता है, इसी दौरान स्लिप में खड़ा फील्डर समय रहते शॉर्ट लेग गली की तरफ जाने लगता है.

This is one of the great all-time slips catches from South Africa's provincial 50-over competition! pic.twitter.com/5Gpfv9V9Jg