IPL 2020: आंद्रे रसेल आउट हुए तो खुशी से यूं थिरकने लगे विराट कोहली, वायरल हुआ Video

RCB Vs KKR: डिविलियर्स ने मारा करारा शॉट, गेंद जाकर लगी स्टंप पर, फिर हुआ कुछ ऐसा अनोखा..देखें Video

जब रसेल आउट हुए तो कप्तान कोहली ने जिस तरह से इसका जश्न मनाया उसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. रसेल के आउट होते ही पहले तो कोहली काफी जोश में नजर आए फिर हाथ हिलाकर मजेदार अंदाज में डांस करते हुए दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर कोहली (Kohli) के द्वारा मनाया गया यह जश्न खूब वायरल (Video Viral) हो रहा है.

The emotions and celebrations say it all!



Isuru Udana strikes. Dre Russ departs.#Dream11IPLpic.twitter.com/wC9hkL1GBs