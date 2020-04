पीएम मोदी की दीया जलाने की अपील पर विराट कोहली ने दिया रिएक्शन, बोले- चलो मिलकर दुनिया को दिखाते हैं

विराट कोहली ने पीएम मोदी का किया समर्थन

खास बातें PM मोदी की अपील का विराट कोहली ने किया समर्थन

फैन्स से आज रात दीया जलाने की अपील की

रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटरों ने ट्वीट फैन्स से की अपील

कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर सारी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी लगातार बढ़ रहा है. भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) से अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों की संख्या 3072 पहुंच गई है. ऐसे में भारत के पीएम मोदी ने देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया है. इसके साथ-साथ पीएम मोदी ने सभी ने आज रात यानि 5 अप्रैल को रात 9 बजे सभी देश वासियों से घर की लाइट बंद करके दीया जलाने की अपील की है. पीएम मोदी की इस अपील के बाद भारतीय क्रिकेटरों ने भी इसका समर्थन दिया है. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपने फैन्स से आग्रह किया है कि वो आज रात अपने परिवार के संग दीया जलाकर इस कोरोना वाले अंधकार को खत्म करने के लिए आगे बढ़े. कोहली ने ट्वीट में लिखा है, "स्टेडियम की ताकत उसके फैंस हैं. भारत की ताकत उसके लोग हैं. आज रात नौ बजे नौ मिनट के लिए, चलिए दुनिया को दिखाते हैं कि हम एक हैं. अपने हेल्थ वॉरियर को दिखाते हैं कि हम उनके पीछे खड़े हैं. टीम इंडिया- प्रज्वलित.' बता दें कि रोहित शर्मा ने भी ट्वीट कर अपने फैन्स को ऐसा करने के लिए कहा है. भारतीय क्रिकेटरों में हार्दिक पंड्या और केएल राहुल ने भी ट्वीट कर पीएम के इस अपील का समर्थन किया है.

The power of the stadium is in its fans.

The spirit of India is in its people.



Tonight 9pm for 9min



Let's show the world, we stand as ONE.

Let's show our Health Warriors,

We stand behind them.

Team India - IGNITED.@narendramodi@PMOIndia — Virat Kohli (@imVkohli) April 5, 2020

Let's shine our lights on the Frontline Warriors who are showing us the path from this darkness!



Let's ignite the spirits of a billion strong TEAM INDIA @BCCI



From our Dressing room, to your Doorstep, the Lakshman Rekha has been drawn...



We are with you @narendramodi ji ! — hardik pandya (@hardikpandya7) April 4, 2020