VIDEO: 'विराट भाई' की फिटनेस की कायल है टीम इंडिया की यूथ ब्रिगेड, कही यह बात..

टीम इंडिया (Team India)की यूथ ब्रिगेड कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) की फिटनेस के कायल हैं. यूथ ब्रिगेड के सदस्‍य कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav), शुभमन गिल (Shubman Gill)और खलील अहमद (Khaleel Ahmed)ने कहा कि विराट भाई और रोहित भाई जैसे सीनियर की फिटनेस उन्‍हें प्रेरणा देती है. तीनों खिलाड़ि‍यों ने स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) से बात करते हुए यह विचार जताए. चहल के साथ इन तीनों युवा खिलाड़ि‍यों की बातचीत का वीडियो BCCI टीवी पर डाला गया है. स्पिन गेंदबाजी में टीम के अपने सहयोगी युजवेंद्र चहल से बातचीत में कुलदीप ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तेजी से उभरने का श्रेय टीम के कड़े फिटनेस कार्यक्रम को दिया.

कुलदीप यादव ने युजवेंद्र चहल से कहा, 'जब आप नहीं खेलते तो कुछ कमी खलती है'

MUST WATCH: On our latest episode of Chahal TV, we talk to #TeamIndia's young brigade with @ImRo45 donning cameraman duties & our host & dost @yuzi_chahal behind the - by @RajalArora



Full Video Link https://t.co/pLLieJ4HlKpic.twitter.com/a41Iwco9JK