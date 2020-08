MS Dhoni के संन्यास पर रेलवे ने किया दिल जीतने वाला ट्वीट, हम आपको बेहतरीन परफॉर्मेर के रूप में याद करेंगे..

माही को अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे की नौकरी थी. गौरतलब है कि धोनी ने टीटीई की परीक्षा पास की, बल्कि वह एसईआर टीम का अहम हिस्सा भी बने थे. अपने शुरूआती नौकरी के समय में धोनी स्टेशन में कई घंटे बिताने के बाद टेनिस बॉल से खाली समय में क्रिकेट भी खेला करते थे. गौरतलब है कि माही की पहली नौकरी साल 2001 में लगी थी. क्रिकेट में करियर बनाने के लिए ही माही ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी.

Cheers to the man who started his career with Indian Railways and ended with making India proud. We will miss you as a great performer.@msdhoni#MSDhoni#MSDhoni7pic.twitter.com/qV5QpUa7og