बल्लेबाज ने खेला अनोखा 'रिवर्स स्वीप' शॉट, अजीबोगरीब तरीके से हो गया बोल्ड..देखें Video

(Weird dismissal in cricket) क्रिकेट के मैदान पर बल्लेाज रन बनाने के लिए कई तरह के शॉट मारते हैं, उनमे से एक हैं रिवर्स स्वीप शॉट (reverse-sweep). बल्लेबाज खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करता हैं. लेकिन शॉट खेलने के क्रम में बल्लेबाज आउट भी होते रहते हैं. ऐसा ही एक नजारा बॉब विलिस ट्रॉफी (Bob Willis Trophy) के राउंड 1 मैच में ओवल के मैदान पर देखने को मिला, जब बल्लेबाज रिवर्स स्वीप शॉट (reverse-sweep) मारने के चक्कर में बोल्ड आउट हो जाता है. मिडिलसेक्स (Middlesex) के बल्लेबाज निक गुबिन्स (Nick Gubbins) विरोधी टीम सरे (Surrey) के स्पिनर डैनियल मोरियार्टी (Daniel Moriarty) की गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की लेकिन इसमें वो पूरी तरह से नाकाम हो गए और अजीबो गरीब तरीके से बोल्ड आउट हो गए. बोल्ड आउट होने के बाद बल्लेबाज निक गुबिन्स कुछ देर की सोच में पड़ गए कि आखिर में उनसे चूक कहां हो गई.

Hands up if you've ever got out trying one like this... ⁣#BobWillisTrophypic.twitter.com/HGQsMcky02