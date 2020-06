दुनिया का इकलौता क्रिकेटर जिसे 'फांसी के तख्ते' पर लटकाया गया

वाइफ ने दिया धोखा तो कर दी हत्या

लेस्ली हिल्टन (Leslie Hylton) ने लर्लिन रोज के साथ साल 1942 में शादी की थी. दोनों का जीवन काफी अच्छे से चल रहा था लेकिन 1954 में दोनों के बीच मतभेद होने लगी थी. खबरों की मानें तो रोज ड्रेसमेकिंग बिजनेस के सिलसिले में अकसर न्यूयॉर्क जाने लगी थी. वहां उसका अफेयर शुरू हो चुका था. उस दौरान घर में हिल्टन को एक चिठ्ठी मिली. चिठ्ठी में उनकी वाइफ रोज के अफेयर के बारे में लिखा हुआ था. अपनी वाइफ की करतूत को पढ़कर हिल्टन काफी आहत हुए. जब उनकी वाइफ रोज न्यूयॉर्क से वापस घर आई तो हिल्टन ने अपनी बात रखी, जिसपर थोड़ी बहस हुई लेकिन रोज ने साफ शब्दों में कहा कि वो और रॉय फ्रांसिस केवल दोस्त हैं और ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन कुछ दिन बाद रॉय फ्रांसिस के द्वारा लिखी चिठ्ठी हिल्टन को मिली जिसे पढ़कर वो काफी गुस्से में आ गए.

Former West Indian pacer Leslie Hylton, who claimed 16 wickets in 6 Tests at an average of 26.12, is the only Test cricketer to be hanged. He was hanged on May 17, 1955 in Jamaica on charges of murdering his wife.