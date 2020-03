Women's T20 World Cup: आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्‍डकप का फाइनल 8 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. गौरतलब है इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पहला सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था लेक‍िन ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने के कारण भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने में सफल रही. वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को बारिश से बाधित मैच में 5 रन से हराकर फाइनल में स्‍थान तय क‍िया.महिला टी-20 वर्ल्ड कप (Women's T20 World Cup) में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के अपने सारे मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची थी.

महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर

महिला टी-20 वर्ल्ड कप (Women's T20 World Cup) में भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने चारों मैच जीते थे. भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराया,वहीं दूसरे मैच में बांग्लादेश को 18 रनों से हराया था. इसके बाद तीसरे मैच में उसने न्यूजीलैंड को 3 रन और चौथे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी.

शेफाली वर्मा ने खेलीं धमाकेदार पार‍ियां

भारत की 16 साल की ओपनर शेफाली वर्मा (Shafali Verma)के लिए टी-20 वर्ल्ड कप काफी अच्छा रहा है. वे भारत के तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. टूर्नामेंट के 4 मैच में उन्‍होंने 40.25 की औसत के साथ शेफाली ने 161 रन बनाए हैं. शेफाली वर्मा के कंधे पर फाइनल में भी अच्छी पारी खेलने की जिम्मेदारी होगी.

