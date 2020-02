खास बातें वेलेंटाइन डे को मैच की पहली तीन गेंदों पर वास ने ली थी हैट्र‍िक वर्ल्‍डकप 2003 के मैच में बांग्‍लादेश के ख‍िलाफ क‍िया था कमाल यह मैच श्रीलंका टीम ने 10 व‍िकेट के बड़े अंतर से जीता था

Valentine's Day: 14 फरवरी को आमतौर पर तो वैलेंटाइन डे (Valentine's Day)के तौर पर ही जाना जाता है लेक‍िन श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चाम‍िंडा वास (Chaminda Vaas) की इस द‍िन के साथ खास यादें जुड़ी हुई हैं. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चाम‍िंडा वास ने इस तारीख को ऐसा कारनामा क‍िया था क‍ि उनका नाम क्र‍िकेट की र‍िकॉर्ड बुक में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया था. इस मैच में Chaminda Vaas ने मैच की पहली तीन...जी हां मैच की पहली तीन गेंदों पर हैट्रि‍क लेकर इत‍िहास रच द‍िया था (Hat-trick with the first three balls of an ODI). आईसीसी वर्ल्‍डकप 2003 के अंतर्गत 14 फरवरी (ICC World Cup, Feb 14 2003) को पीटर मॉर‍िट्जबर्ग में श्रीलंका और बांग्‍लादेश के बीच खेले गए इस मैच (Bangladesh vs Sri Lanka) में वास ने मैच की पहली तीन गेंदों पर ही बांग्‍लादेश के तीन बल्‍लेबाजों को पवेल‍ियन लौटा द‍िया था. इंटरनेशनल क्र‍िकेट इत‍िहास में वास के अलावा अब तक वनडे इंटरनेशनल में यह कारनामा कोई गेंदबाज नहीं कर सका है.

New Zealand Tour: प्रैक्‍ट‍िस मैच में पृथ्‍वी शॉ और शुभमन गिल 0 पर आउट

#OnThisDay in 2003, Chaminda Vaas took a hat-trick with the first three balls of an ODI!



He finished with 6/25 pic.twitter.com/ZI5nSfs87o — ICC (@ICC) February 14, 2020

आइए बात कर लेते हैं वास (Chaminda Vaas)के ल‍िए यादगार बन गए इस खास मैच की... बांग्‍लादेश के ख‍िलाफ वर्ल्‍डकप 2003 के इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैट‍िंग करने का फैसला क‍िया था. दर्शक अभी आकर स्‍टेड‍ियम में अपनी सीटों पर अच्‍छे से बैठ भी नहीं पाए थे क‍ि वास ने मैच की पहली तीन गेंदों पर ही हैट्र‍िक लेकर बांग्‍लादेश की बल्‍लेबाजी की कमर तोड़ दी थी. उन्‍होंने लगातार गेंदों पर हन्‍नान सरकार, मोहम्‍मद अशरफुल और एहसानुल हक को आउट क‍िया था. जहां हन्‍नान पारी की पहली गेंद पर बोल्‍ड हुए थे वहीं अशरफुल को वास ने अपनी ही गेंद पर कैच क‍िया था. अपनी तीसरी गेंद पर वास ने एहसानुल को जयवर्धने से कैच कराकर वास ने मैच की पहली तीन गेंदों पर ही हैट्र‍िक अपने नाम ल‍िखा ली थी. मैच में वास ने अपनी गेंदबाजी से आतंक कायम करते हुए 9.1 ओवर में 25 रन देकर छह व‍िकेट ल‍िए थे.

यह उनकी गेंदबाजी का ही कमाल था क‍ि बांग्‍लादेश की टीम मैच में 31.. ओवर में केवल 124 र बनाकर ढेर हो गई थी. मुथैया मुरलीधन ने तीन और द‍िलहारा फर्नांडो ने एक व‍िकेट ल‍िया था. जवाब में खेलते हुए श्रीलंका ने 21.1 ओवर में ब‍िना व‍िकेट खोए ही टारगेट हास‍िल कर ल‍िया था. मरवन अटापट्टू और सनथ जयसूर्या ने नाबाद अर्धशतक बनाते हुए टीम की जीत को बच्‍चों का खेल बना द‍िया था. अटापट्टू 69 और जयसूर्या 55 रन बनाकर नाबाद रहे थे.

वीडियो: 15 साल की लड़की ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड