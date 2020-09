जब डीन जोन्स ने भीषण गर्मी में खेली वह पारी जिसने भारतीय गेंदबाजों को रूला दिया था

जोन्स अपने इस पारी को अपने करियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी करार देते थे. अपने करियर में जोन्स ने 52 टेस्ट खेले और इस दौरान 3631 रन बनाए. जिसमें 11 शतक और 14 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे में ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज ने 164 मैच खेलकर 6068 रन बनाए. वनडे में जोन्स ने 7 शतक और 46 अर्धशतक जमाए. अपने करियर में डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज साबित हुए.

#OnThisDay in 1986, India and Australia shared the second tie in Test history!



Kapil Dev made 110, Sunil Gavaskar made 90 in the last innings, and Greg Matthews took 10-for, but the undoubted star was Dean Jones, who battled fatigue and dehydration for over 8 hours to make 210. pic.twitter.com/Yv8oVgjqfb — ICC (@ICC) September 22, 2018

अपने करियर के तीसरे टेस्ट में ही खेली थी यादगार पारी

अपने टेस्ट करियर के तीसरे टेस्ट में ही जोन्स ने शानदार पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था. 1986 में भारत के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के जोन्स ने 210 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान जोन्स डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो गए थे. 210 रनों की पारी जब खत्म हुआ तो उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था. अपनी 210 रनों की पारी के दौरान जोन्स ने 330 गेंदों का सामना किया और 27 चौके के साथ-साथ 2 छक्के भी जड़े थे. कप्तान एलन बॉर्डर (Allan Border) के साथ जोन्स ने चौथे विकेट के लिए 178 रनों की शानदार पार्टनरशिप की थी. यह टेस्ट मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था लेकिन जोन्स की भीषण गर्मी में खेली गई इस पारी को आज भी लोग याद करते हैं.

Fuck it's hot in Sydney.... About Dean Jones 1986 Chennai hot.



pic.twitter.com/cUk1K2mq47 — theunsportsmen.com.au (@The_Unsportsmen) December 19, 2019

1987 वर्ल्डकप में किया यादगार परफॉर्मेंस

1987 वर्ल्डकप (1987 Worldc up) में जोन्स ने 3 अर्धशतक जमाए और फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 33 रनों की अहम पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई. 1987 वर्ल्डकप में जोन्स ने 8 मैच की 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 314 रन बनाए थे जो इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनानें वालों की लिस्ट में तीसरे थे.

18 घंटे के अंदर जमाया लगातार 2 शतक

डीन जोन्स (Dean Jones) के नाम 18 घंटे के अंदर 2 वनडे शतक जमाने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. जोन्स लगातार 2 दिन दो मैच में 2 शतक जमाने में सफल रहे थे. 1 जनवरी 1987 को जोन्स ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 104 रन बनाए तो वहीं अगले दिन यानि 2 जनवरी 1987 को पाकिस्तान के खिलाफ 121 रनों की पारी खेली थी. दोनों वनडे मैच पर्थ में खेले गए और डे-नाइट मैच खेले गए थे.

फर्स्ट क्लास करियर रहा शानदार

अपने फर्स्ट क्लास करियर में डीन जोन्स (Dean Jones) ने शानदार परफॉर्मेंस किया है. जोन्स ने 245 फर्स्ट क्लास मैचों में 19188 रन बनाए जिसमें 55 शतक और 88 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा 285 लिस्ट एक मैच में 10936 रन बनाए. लिस्ट ए क्रिकेट में जोन्स के नाम 19 शतक और 72 अर्धशतक शामिल रहा है.

हाशिम अमला को कह दिया था 'आतंकवादी' (Dean Jones told Hashim Amla a Terrorist)

क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद जोन्स (Dean Jones) ने कमेंट्री में अपना दूसरा करियर चुना. अपने कमेंट्री के दौरान जोन्स विवाद में रहे हैं. 7 अगस्त 2006 को टेन स्पोर्ट्स के साथ टीवी कमेंट्री करते हुए जोन्स ने हाशिम अमला (Hashim Amla) को आतंकवादी कह दिया था. 2006 में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच के दौरान जब अमला ने फील्डिंग के दौरान एक शानदार कैच लपका, तभी लाइव कमेंट्री के दौरान ने उन्हें आतंकवादी कहते हुए संबोधित किया. जोन्स ने कहा, 'आतंकवादी ने एक और शानदार कैच लपका और अपनी टीम को सफलता दिलाई'. हालांकि जोन्स ने कमर्शियल ब्रेक के दौरान यह कमेंट किया था लेकिन उनके द्वारा कही गई बात भूलवश ऑनएयर हो गई थी. बाद में खुद जोन्स ने अपने कहे पर माफी मांगी. टेन स्पोर्ट्स ने उनपर एक्शन लेते हुए कमेंट्री पैनल से हटा दिया था.

Some classic vision of Dean Jones putting on a clinic in the 1986-87 Perth Challenge outfit, but just wait for old mate's cameo at the end!



Vote for it to be worn next summer HERE: https://t.co/7jP6izGSSv#PickTheKitpic.twitter.com/TErH4zmDlf — cricket.com.au (@cricketcomau) February 20, 2019

फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ रहा अफेयर (Dean Jones Terrible revelation)

जुलाई 2010 में जोन्स ने खुलासा किया कि उनका फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ 9 साल का अफेयर रहा और साथ ही उस रिश्ते से उन्हें एक बेटा भी है जिसे वो कभी नहीं मिले .

कोचिंग में भी आजमाया हाथ

क्रिकेट कमेंट्री के अलावा डीन डोन्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स टीम की कोचिंग की है तो वहीं, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच को तौर पर भी काम किया है.

VIDEO: ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोंस का निधन.