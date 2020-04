जब क्रिकेटर इरफान पठान को समझ लिया गया था एक्टर इरफान खान

खुद के लिए बधाई संदेश आता देख इरफान पठान ने अपना रिएक्शन दिया और कमेंट करते हुए लिखा, धन्यवाद और माफी चाहूंगा कि मैं यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सका, लेकिन आप मेरे घर अवॉर्ड भेज सकते हैं क्रिकेटर इरफान के इस जवाब ने ट्विट पर फैन्स का दिल जीत लिया.

Thank u n sorry I couldn't make it but u can send the award to me at my home ;);) — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 21, 2018

Hahahaha irfan bhai..congratulations... You are so multi talented.. Loved ur acting in Piku n Hindi medium — Prachi???? (@PrachiNotDesai) January 21, 2018

बता दें कि बीते दिनों इरफान खान को खराब स्वास्थ्य को लेकर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था. इरफान खान ने अपनी एक्टिंग और अपने अंदाज से लोगों का खूब दिल जीता है. इरफान खान एक ऐसे एक्टर थे, जिन्हें शायद इस बात की परवाह नहीं रहती कि किरदार कैसा है. कैसा भी रोल हो, उसे वो शिद्दत के साथ निभा सकते थे. इरफान खान के अचानक से जाने के बाद क्रिकेटरों में भी शोक की लहर है.

Sad to hear the news of #IrrfanKhan passing away. He was one of my favorites & I've watched almost all his films, the last one being Angrezi Medium. Acting came so effortlessly to him, he was just terrific.

May his soul Rest In Peace.

Condolences to his loved ones. pic.twitter.com/gaLHCTSbUh — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 29, 2020

भारतीय महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर इस महान एक्टर को याद किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इरफान के जाने की खबर सुनकर काफी निराश हूं, वह मेरे हमेशा फेवरेट एक्टर रहे हैं. मैंन उनकी काफी फिल्में देखी है. आखिरी बार अंग्रेजी मीडियम देखी. उनकी एक्टिंग काफी स्वाभाविक थी, वह कमाल के थे. उनकी आत्मा को भगवान शांती दे.'

A great actor and a great talent. Heartfelt

Condolences to his family and well - wishers #IrfanKhan — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 29, 2020

There are actors who have the ability to move you with every performance, irrespective of role or medium! Irrfan Khan was one of those rare gems! Indispensable. He went too soon! RIP! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 29, 2020

इसके अलावा सहवाग और गंभीर भी इरफान के लिए ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने लिखा, एक महान एक्टर को हमने खो दिया, उनके परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है.वहीं, गंभीर ने एक्टर इरफान को एक महान अभिनेता बताया और कहा कि आप बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए.

