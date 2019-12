खास बातें जंगल की आग बुझाते नजर आए मैक्‍सवेल डेल स्‍टेन ने बनाया था मैक्‍सवेल का यह वीड‍ियो ब‍िग बैश लीग ने अपने ट्व‍िटर हैंडल पर क‍िया है शेयर

Big Bash League: मानस‍िक स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी समस्‍या के कारण इंटरनेशनल क्र‍िकेट से कुछ समय के ल‍िए 'ब्रेक' लेने वाले ऑस्‍ट्रेल‍ियाई क्र‍िकेटर ग्‍लेन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell)क्र‍िकेट में वापसी कर चुके हैं. मैक्‍सवेल को हालांक‍ि अगले माह तीन वनडे मैचों के ल‍िए भारत दौरे पर आने वाले ऑस्‍ट्रेल‍ियाई टीम में स्‍थान नहीं म‍िला है लेक‍िन ब‍िग बैश लीग ( Big Bash League) में वे जलवा द‍िखा रहे हैं. मैक्‍सवेल इस टूर्नामेंट में मेलबर्न स्‍टार्स टीम का ह‍िस्‍सा हैं. होबार्ट हर‍िकेंस के ख‍िलाफ (Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes) अपनी टीम के मैच से पूर्व वे ऐसा काम करते हुए नजर आए ज‍िसे लेकर सोशल मीड‍िया पर उनकी जमकर प्रशंसा हो रही है. ब‍िग बैश लीग (BBL)ने अपने ट्व‍िटर हैंडल पर एक वीड‍ियो शेयर क‍िया है ज‍िसमें 'मैक्‍सी' को फायर एक्‍सटिंग्‍युशर (Fire Extinguisher) लेकर जंगल में लगी आग को बुझाते हुए देखा जा सकता है.

गौरतलब है क‍ि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के कारण कुछ क्षेत्रों में हालात काफी गंभीर हैं. यहां छुट्टियां मनाने आए और और स्थानीय लोग इस भयंकर आग में फंस गए हैं. आग के कारण यहां लगातार धुआं उठ रहा है, इसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है.अधिकारियों को बचाव कार्य करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

Via the Instagram story of @DaleSteyn62: Glenn Maxwell to the rescue! The @StarsBBL skipper had a bizarre pre-game interruption in Launceston #BBL09pic.twitter.com/uN0PZ82UVl — KFC Big Bash League (@BBL) December 30, 2019

दक्ष‍िण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्‍टेन ने मेलबर्न स्‍टार टीम के अपने कप्‍तान का यह वीड‍ियो शूट क‍ियाा था और इसे अपने इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट क‍िया था. ब‍िग बैश लीग ने इसी वीड‍ियो को अपने ट्व‍िटर अकाउंट पर शेयर क‍िया है. मैक्‍सवेल के इस काम की सोशल मीड‍िया पर लोगों ने जमकर सराहना की और इसे लेकर प्रशंसाभरे कमेंट क‍िए. एक फैन ने ल‍िखा-ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैक्‍सी नहीं कर सकते. एक अन्‍य ने कहा-क्‍या हीरो है? आइए डालते हैं कुछ खास प्रत‍िक्र‍ियाओं पर नजर..

Is there nothing maxi c ant do? — Sharna Nicole (@sbooth29) December 30, 2019

What a hero — Lachlan Steele (@Lachy_Steele) December 30, 2019

Million dollar baby — R. Raheman khan (@MRRaheman3) December 30, 2019

The Big Show for Australian of the Year — Victor Yong (@BigV2011WCE) December 30, 2019

He is a great player along with a kind hearted .So nice maxi — Muhammad Amin (@Muhamma62059311) December 30, 2019

I m your big big fan — Muneer Jiya (@muneer_jiya) December 30, 2019

That's why maxi is so good. - he can think in all situation — Joanne Cochrane (@cwojoannexx) December 30, 2019

Maxi is real human in the world — Atikul hamza (@AtikulHamza) December 31, 2019

मैक्‍सवेल की टीम के मैच की बात करें तो हाबर्ट हर‍िकेंस के ख‍िलाफ टीम का यह मैच बारि‍श से प्रभाव‍ित रहा. मेलबर्न स्‍टार्स ने इस मैच में डकवर्थ-लुईस स‍िस्‍टम के आधार पर जीत हास‍िल की. इस जीत के बाद मेलबर्न स्‍टार्स की टीम अंक ताल‍िका में दूसरे स्‍थान पर पहुंच गई है जबक‍ि इस हार के बाद होबर्ट हर‍िकेंस पांचवें स्‍थान पर है.