भारत-पाकिस्तान का वह टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी हेलमेट पहनकर फील्डिंग करने उतरे

India Vs Pakistan 1987, Ahmedabad Test: साल 1987 में अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला गया था. इस टेस्ट मैच में भारत के सुनील गावस्कर (Sunil gavaskar) ने टेस्ट करियर में 10,000 रन बनाकर एक नया इतिहास रचा था. इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच के दौरान एक रोमांचक घटना भी देखने को मिली थी. अहमदाबाद टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की. पहले बल्लेबाजी करने के क्रम में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने खूब धीमी बल्लेबाजी की, यही कारण रहा कि पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 86 ओवर में केवल 130 रन बनाए थे. दूसरे दिन भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने धीमी बल्लेबाजी की, पाकिस्तान की पहली पारी तीसरे दिन के पहले सत्र तक चली. पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जिस तरह से धीमी बल्लेबाजी की उससे भारतीय फैन्स काफी नाराज हुए.

भारतीय फैन्स पाकिस्तान की बल्लेबाजी को देखकर यह आरोप लगाने लगे कि पाकिस्तान ने जानबूझ कर टेस्ट को ड्रा कराने के लिए धीमी बल्लेबाजी की है. भारतीय टीम को तीसरे दिन के दूसरे सत्र में अपनी पहली पारी शुरू करने का मौका मिला. सुनील गावस्कर (Sunil gavaskar) को टेस्ट में 10000 रन पूरा करने के लिए मात्र 58 रनों की दरकार थी.

पाकिस्तान खिलाड़ियों पर बरसे भारतीय फैन्स

जब पाकिस्तानी टीम मैदान पर फील्डिंग करने उतरी तो भारतीय फैन्स ने बाउंड्री पर मौजूद पाकिस्तानी फील्डरों पर पानी की बोतल फेंकने शुरू कर दिए और साथ ही आक्रमक अंदाज में बहस भी करने लगे. भारतीय फैन्स पाकिस्तान के बल्लेबाजों के द्वारा धीमी बल्लेबाजी करने को लेकर काफी गुस्से में थे. भारतीय फैन्स के द्वारा ऐसी हरकत को देखने के बाद पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान (Imran Khan) गुस्सा हो गए और तुरंत अपने साथी क्रिकेटरों को पवेलियन में चलने के लिए कह दिया. लगभग 50 मिनट तक खेल रूका रहा. ऐसे में भारतीय दिग्गज गावस्कर और कपिल देव ने फैन्स से उपद्रव नहीं करने की अपील की, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू हो पाया.

We have seen many a batsman but watching Imran Khan, in full gear, wearing his white helmet & holding his bat was something different. The man had an innate charisma, glamour and elegance. Just look at his shoulders & wrists - he is “like a gladiator with his sword” pic.twitter.com/FloN42bryH — Saad Saeed (@SaadSaeed2) April 27, 2020

When Imran Khan asked his men to wear helmets while fielding in the deep: Sunil Gavaskar scored his 10,000th r... http://t.co/ajf5ZGAAj7 — Jobless Engineer (@EngineerNo99) May 17, 2015

इमरान खान ने फील्डरों की दी हेलमेट पहनने की सलाह

जब पाकिस्तान की टीम फील्डिंग करने के लिए एक बार फिर से मैदान पर लौटी तो पाकिस्तानी कप्तान इमरान ने अपने फील्डरों को बाउंड्री के पास हेलमेट पहनकर फील्डिंग करने को कहा. क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली दफा देखने को मिला जब बाउंड्री के करीब फील्डिंग करने वाले फील्डर हेलमेट पहनकर फील्डिंग कर रहे थे. भारतीय फैन्स खास कर पाकिस्तानी बल्लेबाज इजाज़ फक़ीह (Ijaz Faqih) और यूनिस अहमद (Younis Ahmed) को लेकर काफी गुस्से में थे, इन दोनों बल्लेबाजों ने हालांकि मैच में शतक जमाया था लेकिन काफी धीमी बल्लेबाजी की थी जिससे रोमांचक टेस्ट मैच की उम्मीद लिए फैन्स को एक बेरंग मैच देखने को मिली. यह कारण रहा कि फैन्स अपने गुस्से का इजहार करने लगे थे.

#OnThisDay in 1987, India legend Sunil Gavaskar became the first player to score 10,000 Test runs!



He reached the milestone in his 124th Test, against Pakistan in Ahmedabad. Play was stopped for over 20 minutes while the crowd went wild for his achievement! pic.twitter.com/2S0mEjS0At — ICC (@ICC) March 7, 2019

गावस्कर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सुनील गावस्कर ने मैच में 63 रन और दिलीप वेंगसरकर ने शतक लगाकर फैन्स को तनिक राहत जरूर दी लेकिन गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर में 10000 रन पूरा कर फैन्स को झूमने का मौका जरूर दिया. पाकिस्तानी गेंदबाज एजाज फकीह (Ijaz Faqih) की गेंद पर लेट कट खेलकर गावस्कर ने एक रन लिया और अपने करियर का 10,000वां रन पूरे किया. गवास्कार ने 124 टेस्ट मैच में 212वीं पारी के दौरान 10,000 रन पूरे किए थे. बता दें कि यह टेस्ट मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था. पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह 11वां टेस्ट मैच था जो लगातार ड्रा पर खत्म हुआ था लेकिन गावस्कर के रिकॉर्ड ने इस टेस्ट मैच को ऐतिहासिक बना दिया.

#MilestonesofMotera: Sunil Gavaskar breached 10,000 runs in test cricket #OnThisDay. We are fortunate that #littlemaster created this record in our very own #Motera. With cricket resuming shortly on this ground, I am sure we shall witness more milestones. @BCCI@GujCricketAssopic.twitter.com/V5WYTxKKYf — Dhanraj Nathwani (@DhanrajNathwani) March 7, 2020

मैच स्कोर कार्ड:

पाकिस्तान पहली पारी :395/10 - एजाज फकीह- 105, 272 गेंद का सामना.

भारत पहली पारी: 323/10 - सुनील गावस्कर- 63, दिलीप वेंगसरकर- 109

पाकिस्तान दूसरी पारी- 135/2 , मैच ड्रा पर खत्म

