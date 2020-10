जब इरफान पठान ने पाकिस्तान में मचाया था धमाल, पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Happy Birthday Irfan Pathan: भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे इरफान पठान (Irfan Pathan) का आज जन्मदिन है. इरफान ने इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. इरफान ने अपने करियर में अपनी स्विंग गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है. इरफान पठान (Irfan Pathan) आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनके द्वारा बनाया गया एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव सा है. टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसका टूटना मुश्किल है. भारत के दिग्गज पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) और इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जिम लेकर (Jim Laker) ने 10 विकेट लेने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. इन दोनों गेंदबाजों के द्वारा बनाया गया यह रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है. इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड और भी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. वो रिकॉर्ड है टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेना का. यह रिकॉर्ड किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने बनाया है, जो आजतक नहीं टूटा. इरफान पठान दुनिया के इकलौता गेंदबाज हैं जिसने यह कारनामा अपने करियर में कर दिखाया है. साल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट मैच के दौरान इरफान ने टेस्ट मैच के पहली पारी के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास रच दिया. इस टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था.

Left-arm fast Bowler @IrfanPathan was born 27 October 1984 in Baroda, Gujarat, India and is of Pashtun (Pathan) ancestry, belonging to the Pathan community in Gujarat. He grew up with his elder brother Yusuf in a mosque. His father served as the muezzin. pic.twitter.com/DdxhjaWmTj