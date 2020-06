जब कागिसो रबाडा ने की परेश रावल की नकल, बोले- " ये बाबू रॉय का स्टाइल" देखें- वायरल VIDEO

सोशल मीडिया पर आईपीएल फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कागिसो रबाडा (Kagiso Rabada) भारतीय फिल्म के सुपरस्टार विलेन के डायलॉग की नकल करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में जहां रबाडा 'गब्बर' और 'मोगैंबो' के द्वारा बोले गए डायलॉग को बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म हेरा-फेरी के डायलॉग की भी नकल कर रहे हैं. वीडियो में रवाडा इन डायलॉग को बोलने की भरपूर कोशिश करते हैं जो देखने में काफी मनोरंजक है. वीडियो में रबाडा शाहरूख खान (SRK) की फिल्म का डायलॉग भी बोलते हैं. बता दें कि इस समय आईपीएल को स्थगित किया गया है. ऐसे में क्रिकेटर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रह रहे हैं. हाल के समय में क्रिकेटर इंस्टाग्राम पर लाइव चैट करते हुए भी नजर आए हैं.

When @KagisoRabada25 said "Picture abhi baaki hai mere dost", he meant it



Kaisa laga Andaz Rabada Ka? #YehHaiNayiDillipic.twitter.com/NHmKXI3sqF