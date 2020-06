..और जब सुशांत सिंह पर एमएस धोनी भड़क उठे और जवाब दिया कि..

एक्टर सुशांत सिंह (#SushantSingh) की आत्महत्या की खबर से पूरा देश स्तब्ध है. किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है. वास्तव में सुशांत सिंह (#SushantSingh) की पहचान एमएस धोनी: अनटोल्ड स्टोरी से बनी थी. पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का रोल निभाकर सुशांत सिंह देश भर में लोकप्रिय हो गए थे. लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम कि वास्तव में सुशांत सिंह को एमएस धोनी को अपने भीतर उतारने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी. इस ट्रेनिंग की प्रक्रिया में एक बार तो एमएस इस युवा एक्टर पर भड़क उठे थे. और सुशांत सिंह (#SushantSingh) के लिए धोनी का यह बर्ताव चौंकाने वाला था.

RIP Sushant singh Rajput sir !! You were a great actor !! You have done ossom acting in all the movie !! The best movie i saw is Ms Dhoni the Untold story !! You will be missed !! @itsSSRpic.twitter.com/7GS2vy3tdS