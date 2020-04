ऐसा क्या हुआ जब नवजोत सिंह सिद्धू इंग्लैंड दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौट आए थे 

सिद्धू के इस तरह से भारत लौटने वाली घटना की तहकीकात करने के लिए बीसीसीआई ने जांच कमेटी बैठाई जिसमें उस समय बीसीसीई के चीफ रहे राज सिंह डूंगरपुर के साथ-साथ सुनिल गावस्कर (Sunil Gavaskar) और आईएस बिंद्रा भी थे. जांच कमेटी के सदस्यों ने सिद्धू को इस घटना पर बात करने के लिए मुंबई बुलाया.

मुंबई में जब सिद्धू से इस बारे में पूछा गया तो उन्हें सीधे तौर पर कहा कि मेरी गलती है कि मैं किसी को बताए बिना ही वापस भारत लौट आया था. मैं अपनी गलती मानता हूं और आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दें, मैं इसके लिए तैयार हूं. इस मीटिंग में कुछ भी फैसला नहीं निकल पाया. जयवंत लेले ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि, जब पहली मीटिंग विफल रही तो जांच कमिटी के सदस्य गावस्कर ने एक तरकीब निकाला और कमेटी में किसी पंजाबी क्रिकेटर को शामिल करने की पेशकश की. जिसके बाद जांच कमिटी में मोहिंदर अमरनाथ (Mohinder Amarnath) को भी शामिल किया गया.

