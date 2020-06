जब राजिंदर गोयल बोले, सुनील गावस्कर ने इस काम से मुझे अमर कर दिया!

आने वाली पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह सवाल करती रहेगी, यह चर्चा आपस में करती रहेगी कि वह क्रिकेटर कभी भारत के लिए क्यों नहीं खेला, जिसके नाण रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट हैं और जिसके रिकॉर्ड को तोड़ना आज के दौर में लगभग असंभव है. रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 637 विकेट चटकाने वाले लेफ्टआर्म स्पिनर राजिंदर गोयल (#RajinderGoel) का रविवार को निधन हो गया. राजिंदर गोयल (#RajinderGoel) को हमेशा यह मलाल रहा कि वह कभी भारत के लिए नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था गावस्कर ने उन्हें अमर कर दिया !! राजिंदर गोयल (#RajinderGoel) कभी भी भारत के लिए नहीं खेल सके, क्योंकि उस समय बिशन सिंह बेदी का दौर था. बेदी का सिक्का चल रहा था और दो लेफ्टआर्म स्पिनर का खेलना मुश्किल था. एक बार उन्हें विंडीज के खिलाफ टीम में शामिल भी किया गया. उन्होंने नए जूते और किट खरीदी, लेकिन इलेवन में शामिल नहीं किया गया.

