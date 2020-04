Yuvraj Singh: भारतीय क्रिकेट के लिए 2 अप्रैल का दिन बेहद खास है. भारतीय टीम ने वर्ष 2011 में इसी तारीख को दूसरी बार वर्ल्‍डकप (Worldcup 2011)जीता था. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्‍तानी में भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ने यह उपलब्धि हासिल की थी. टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका को पराजित किया था. धोनी ने जोरदार अंदाज में नुवान कुलसेकरा की गेंद पर छक्‍का जड़ते हुए भारतीय टीम को यह जीत दिलाई थी. भारतीय टीम इससे पहले वर्ष 1983 में भी कपिल देव की कप्‍तानी में वर्ल्‍ड चैंपियन बन चुकी है. गुरुवार यानी दो अप्रैल को टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा टीम के कोच रवि ने भारतीय टीम की इस वर्ल्‍डकप जीत को याद करते हुए खास ट्वीट किया. शास्‍त्री (Ravi Shastri) ने धोनी के फाइनल के छक्‍के वाले वीडियो को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा-बहुत-बहुत बधाई साथियों. इस जीत को आप पूरी जिंदगी में याद करके खुश होगे जैसे तरह हम वर्ष 1983 में हुए थे. गौरतलब है कि वर्ष 1983 में कपिल की कप्‍तानी में वर्ल्‍डकप जीतने वाली भारतीय टीम के रवि शास्‍त्री भी सदस्‍य थे.

Many Congratulations Guys! Something you will cherish all your life. Just like we from the 1983 group #WorldCup2011 - @sachin_rt@imVkohlipic.twitter.com/1CjZMJPHZh