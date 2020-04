...जब ऋषि कपूर ने विराट कोहली और रवि शास्त्री से इस खिलाड़ी को लेकर किया सीधा सवाल

भारतीय सिनेमा इतिहास के दिग्गज अभिनेताओं में एक ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का वीरवार सुबह निधन हो गया. अब यह तो आप जानते ही हैं कि ऋषि कपूर तमाम विषयों को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर कितने सक्रिय रहते थे. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को क्रिकेट से बहुत ही विशेष लगाव था. और वह अपने बेबाक अंदाज में खिलाड़ियों को आड़े हाथ लेने से भी नहीं चूकते थे. फिर चाहे विराट कोहली जैसा दिग्गज बल्लेबाज हो या कोच रवि शास्त्री. अगर ऋषि कपूर ने सिस्टम या टीम में कुछ गलत होते देखा, उन्होंने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने में गुरेज नहीं किया.

Why is Rishabh Pant not in the squad for the World Cup? You there? @RaviShastriOfc@imVkohli