जब सेक्स स्कैंडल्स इन क्रिकेट दिग्गजों के लिए बन गए बदनामी का सबब

1. शेन वॉर्न

अगर हालिया सालों में शेन वॉर्न को इन स्कैंडल्स का किंग करार दिया जाए, तो एक बार को गलत नहीं ही होगा. ब्रिटिश नर्स डोना राइट को टेक्स्ट मैसेज के जरिए परेशान करने से लेकर साल 2006 में काउंटी क्रिकेट में मिडिलसेक्स के खिलाफ मैच से पहले जब दो मॉ़डल्स के साथ वॉर्न की तस्वीरें लीक हुईं, तो पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया और लंबे समय तक इनको लेकर चर्चा होती रही.

2. केविन पीटरसन

केविन पीटरसन का करियर क्रिकेट प्रशासकों के साथ टकराव के लिए भी जाना जाता रहा है. बहरहाल, केविन पीटरसन छोटे समय के लिए बिग ब्रदर की कन्टेस्टेंट वैनेसा निम्मो के साथ रिलेश्न में रहे. यह रिश्ता छोटा जरूर था, लेकिन इसके चर्चे बहुत ही जोरों पर थे, लेकिन पीटरसन ने एसएमएस के जरिए निम्मो को जिंदगी से बाहर कर दिया, जिस पर वैनेसा ने सार्वनजिक से इस इंग्लिश बल्लेबाज को लताड़ लगाई. निम्मो ने दिल टूटने के बाद कहा-पीटरसन सेक्स के लिए बहुत ही उतावला था और हमेशा मुझ पर दबाव बनाता रहता था. निश्चित ही, उसके प्रदर्शन से मैं छह रन के लिए बाउंड्री से बाहर नहीं गई

