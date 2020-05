..जब सुनील गावस्कर लंदन में ऋषि कपूर के साथ इस काम के लिए 15 किमी पैदल चले, सनी ने किया खुलासा

भारतीय पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने हाल ही में दिवंगत हुए अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुए एक पुराने किस्से को याद किया है, जब इन दोनों की एक-दूसरे से अच्छी तरह से जान-पहचान हुए. और इन दोनों ने ही लंदन में भगवान श्रीकृष्ण के मंदिर को ढहाए जाने के विरोध में साथ प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन के साथ ही दोनों का अच्छी-तरह एक-दूसरे से परिचय हुआ. और यहीं से दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी.

Missed meeting my friend Sunil Gavaskar. My loss. Time management. Wish you a successful tour of the Carribean and thank you for your love and concern.