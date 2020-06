जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट से एमएस धोनी को चौंका दिया

फिल्म की रिलीज से पहले संवाददाता सम्मेलन में धोनी ने कहा था कि सुशांत का हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का तरीका बिल्कुल उनके जैसा है. पूर्व कप्तान ने तो यहां तक कह दिया था कि सुशांत चाहे तो आराम से रणजी मैच खेल सकते हैं. धोनी ने तब कहा था, ‘‘सुशांत का हेलीकॉप्टर शॉट बिल्कुल मेरे जैसा है, शूटिंग के लिए अभ्यास के दौरान वह इस शॉट को कई बार मुझसे भी अच्छा खेलते थे.'

विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘सुशांत का कौशल इतना शानदार है कि वह चाहे तो आराम से रणजी मैच खेल सकते है. सुशांत ने इस फिल्म में धोनी के किरदार को शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे भी गाड़े थे. साथ ही प्रशंसकों को अपने चहेते क्रिकेटर की जिंदगी से जुड़ी चीजों को जानने का मौका मिला था. सुशांत ने फिल्म की रिलीज से पहले कहा था कि धोनी जब से भारतीय टीम में आये हैं, वह उनके प्रशंसक हैं. सुशांत ने कहा था कि जब वे क्रिकेट खेलते थे किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिहार-झारखंड का कोई लड़का भारतीय टीम में जाएगा.

सुशांत ने कहा था, “पहली बार मैंने धोनी को 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में देखा था. वह लंबे बाल रखते थे और करियर के शुरुआती दौर में ही वह आत्मविश्वास से भरे हुए थे. एक मैच में उन्होंने 148 रन की पारी खेली थी. इस मैच के बाद से ही मैं एक प्रशंसक के तौर पर धोनी को फॉलो करता हूं और मुझे पहली बार धोनी से मिलने का मौका 2006-07 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान ही मिला था और तब मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी.'

Cricket fans were bowled over by how authentically #SushantSinghRajput played #MSDhoni onscreen - body language, cricket stance, bat swing, hair style etc. everything was perfect. Deservingly he got so much love for this film which will always be remembered #RIPSushantSinghRajputpic.twitter.com/mUbdOOprP8