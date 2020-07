भारत का पहला क्रिकेटर जिसे लाइव मैच में लड़की ने किया KISS, कहलाता था 'ग्लैमर ब्वॉय'

अब्बास अली बेग थे भारत के हैंडसम क्रिकेटर

अब्बास अली बेग (Abbas Ali Baig) को भारतीय क्रिकेट (Indian Cricket Team) का सबसे हैंडसम क्रिकेटर माना गया है. उनके जमाने में लड़कियों उनकी दिवानी थी. उन्हें भारतीय क्रिकेट का 'ग्लैमर ब्वॉय' कहा जाता था. अब्बास अली बेग ने अपना पहला टेस्ट शतक विदेशी धरती पर जमाने का कमाल किया था. साल 1959 में मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 112 रनों की पारी खेली थी. उस समय अब्बास अली बेग भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में शतक जमाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने थे. जिस समय अब्बास अली ने यह शतक जमाया था उस समय उनकी उम्र 20 साल 131 दिन की रही थी. बाद में अब्बास अली बेग के इस रिकॉर्ड को कपिल देव ने तोड़ा था. कपिल देव ने साल 1979 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में शतक जमाया. कपिल उस समय 20 साल 21 दिन के थे.

Abbas Ali Baig is 81 today. One of the most charming & stylish cricketers. He was playing for Oxford when he was called up & made a test century on debut against England. Was also the 1st Indian cricketer to be kissed on a cricket field, decades before social media! pic.twitter.com/UJ8log299V — Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) March 19, 2020

जब एक महिला ने अब्बास अली बेग को चूम लिया

1960 में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला जा रहा था. टेस्ट मैच के आखिरी दिन जब अब्बास अली बेग बल्लेबाजी कर वापस पवेलियन की ओर लौट रहे थे तभी एक लड़की मैदान के अंदर आई और उनसे लिपट कर किस करने लगी. कहा जाता है कि उस लड़की ने अब्बास को एक नहीं बल्कि 13 किस किए थे (Girl kissed this Indian cricketer). वहीं, जब यह घटना घट रही थी तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मौजूद दर्शक शांत भाव से इस दृथ्य को देख रहे थे. टेस्ट मैच में ऑल इंडिया में कमेंट्री कर रहे विजय मर्चेंट (Vijay Merchant) ने कमेंट्री के दौरान मजाक में कहा था कि 'जब मैं शतक और दोहरा शतक जमा रहा था तो ये लड़कियां कहां थी.' बता दें कि इस टेस्ट में अब्बास अली बेग ने भारतीय दूसरी पारी में 58 रन बनाए थे. रामनाथ केनी के साथ मिलकर अब्बास अली ने टेस्ट मैच को ड्रा कराने में सफलता पाई थी.

I recall similar incident when a female fan ran on the field to kiss handsome Abbas Ali Baig who had saved India from certain defeat. Spectators were amazed, even veteran cricketer Vijay Merchant exclaimed on mike 'where was such beautiful lady when I had achieved a similar feat? — Riaz Rizvi (@RiazRizvi1) July 19, 2019

अब्बास अली बेग का करियर

अब्बास अली बेग ने अपने करियर में 10 टेस्ट खेले और इस दौरान केवल एक शतक ही जमा पाए. टेस्ट करियर में अब्बास ने 428 रन बनाए जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल रहा. वैसे, अब्बास अली बेग का फर्स्ट क्लास करियर अच्छा रहा. 235 फर्स्ट क्लास करियर में अब्बास अली बेग ने 12367 रन बनाए जिसमें 21 शतक और 64 अर्धशतक शामिल रहा.

How is this for #SareeTwitter? Brijesh Patel received a kiss from a member of the audience after completing his 50 during the 5th test match in 1975 India tour of the West Indies cricket team. Brijesh remained not out at 73, but India lost the match. https://t.co/NH14nONgGIpic.twitter.com/ktWiQOp0oo — r/India on Reddit (@redditindia) July 18, 2019

भारतीय क्रिकेटर बृजेश पटेल को भी महिला ने मैदान के बीच में जाकर किया था किस

अब्बास अली बेग के अलावा भारतीय पूर्व क्रिकेटर बृजेश पटेल (Brijesh Patel) को भी मैच के दौरान महिला का चुंबन मिल चुका है. साल 1975 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान साड़ी पहने एक महिला ने मैदान के अंदर जाकर बृजेश पटेल को चूमा था. तब बृजेश पटेल ने अर्धशतकीय पारी खेली थी. बृजेश पटेल और साड़ी पहने महिला के चुंबन वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी किया गया था.

