खास बातें राश‍िद की गेंद पर हुई थी एलबीडब्‍ल्‍यू की अपील अम्‍पायर ने उंगली उठाई और बीच में ही नाक खुजलानी शुरू कर दी बाद में बॉलर-फील्‍डर को बताया, नॉट आउट है बल्‍लेबाज

Big Bash League: ब‍िग बैश लीग के अंतर्गत रव‍िवार को एड‍िलेड स्‍ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनेग्रेड्स (Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades) के मैच के दौरान ऐसी घटना देखने को म‍िली क‍ि दर्शक लोटपोट हो गए. मैच में एड‍िलेड स्‍ट्राइकर्स ने 18 रन से जीत हास‍िल की. न‍िर्धार‍ित ओवरों में एड‍िलेड ने 6 व‍िकेट खोकर 155 रन का स्‍कोर खड़ा था. एड‍िलेड के टारगेट का पीछा करते हुए मेलबर्न रेनेग्रेड्स की बल्‍लेबाजी जब चल रही थी तभी एड‍िलेड स्‍ट्राइकर्स के राश‍िद खान (Rashid Khan) की गेंदबाजी के दौरान हुई अपील पर अम्‍पायर ने ऐसे हावभाव द‍िखाए क‍ि नाटकीयता भरी स्‍थ‍ित‍ि पैदा हो गई (Umpire Greg Davidson changes mind during LBW decision). पारी के 17वें ओवर में एड‍िलेड के राश‍िद खान की गुगली पर व‍िपक्षी टीम के बी. वेबस्‍टर के ख‍िलाफ एलबीडब्‍ल्‍यू की जोरदार अपील हुई. गेंदबाज राश‍िद और उनकी टीम के ज्‍यादातर प्‍लेयर जीत को लेकर आश्‍वस्‍त थे, लेक‍िन मैदान पर मौजूद अम्‍पायर ग्रेग डेव‍िडसन ( Greg Davidson) ने पहले तो उंगली उठाना शुरू की लेक‍िन बीच में ही अपना मन बदलते हुए नाक खुजलानी शुरू कर दी.

ब‍िग बैश लीग मैच में अजीबोगरीब ड‍िजाइन वाला बैट लेकर उतरे राश‍िद खान

इस दौरान अम्‍पायर की भावभंग‍िमा ऐसी थी क‍ि हर कोई हैरान रह गया. संभवत: फैसला देते वक्‍त आख‍िरी क्षणों में अम्‍पायर डेव‍िडसन को लगा क‍ि गेंद पेड से पहले बल्‍ले को भी लगी है, ऐसे में उन्‍होंने अजीबोगरीब हावभाव द‍िखाते हुए फैसला बदल द‍िया. इस समय तक राश‍िद खान (Rashid Khan)ने अपने साथ‍ियों के साथ व‍िकेट का जश्‍न मनाना शुरू कर द‍िया. अम्‍पायर डेव‍िडसन को बॉलर और फील्‍डर्स को यह बताने में मशक्‍कत करनी पड़ी क‍ि बल्‍लेबाज नॉट आउट है. ब‍िग बैश लीग के आध‍िकार‍िक ट्व‍िटर हैंडल पर इसका वीड‍ियो शेयर क‍िया गया है. आप भी इस पर इसका मजा लीज‍िए..

Greg Davidson with a bit of an itchy schnoz at Marvel Stadium #nosegate#BBL09pic.twitter.com/m3M772Atox — KFC Big Bash League (@BBL) December 29, 2019

इस वीड‍ियो को देखकर लोगों ने रोचक अंदाज में प्रत‍िक्र‍िया जताई. एक फैन ने ल‍िखा-अम्‍पायर व‍िली बोडेन 13 साल पहले ऐसा कर चुके हैं. कुछ अन्‍य प्रत‍िक्र‍ियाओं पर भी नजर डाल‍िए.

Bowden did the same 13 years ago pic.twitter.com/s6irdymwy3 — Michael Keating (@themickyoshow11) December 29, 2019

Think he's saying he edged it — Nick (@Mammes) December 29, 2019

Just imagine, how @ImranTahirSA would have reacted on this decision. Running all over the ground and suddenly #nosegate incident @BBL#BBL09 — karan bansal (@KaranBansal21) December 29, 2019

Uncle on drugs — Rahul (@CRICKETLIFE07) December 29, 2019

@lazpap14 umps taking it to new levels — Luke (@LukeBots) December 29, 2019

वैसे, अम्‍पायर डेव‍िडसन की ओर से यह अपील ठुकराए जाने के बावजूद राश‍िद खान (Rashid Khan) इस मैच को अपने ल‍िए यादगार बनाने में सफल रहे. राश‍िद ने 'कैमल बेट' से 16 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी का एड‍िलेड स्‍ट्राइकर्स को 155 रन के स्‍कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान रहा. राश‍िद ने बाद में गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन क‍िया, उन्‍होंने चार ओवर में केवल 15 रन देकर दो व‍िकेट ल‍िए. मैच में मेलबर्न रेनेग्रेड्स की टीम 137 रन ही बना सकी और उसे 18 रन की हार का सामना करना पड़ा. मेलबर्न की टीम के ल‍िए एरॉन फ‍िंच ने अर्धशतक लगाया. एड‍िलेड टीम के राश‍िद खान, वेस एगर और केमरॉन वालेंटे ने दो-दो व‍िकेट हास‍िल क‍िए. इस जीत के बाद एड‍िलेड स्‍ट्राइकर्स की टीम प्‍वाइंट टैली में शीर्ष स्‍थान पर पहुंच गई है, उसके चार मैचों में सात अंक हैं.

