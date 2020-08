वसीम अकरम की गेंद पर प्राइवेट पार्ट में चोट खा बैठा था बल्लेबाज, अब गेंदबाज ने कहा, 'दादा-नाना बनने को होंगे..' Video 

कुछ देर आराम करने के बाद फिर से महानामा बल्लेबाजी करने को तैयार होते हैं लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज की गेंद को नहीं खेल पाते और लगातार दूसरी बार गेंद उनके प्राइवेट पार्ट पर जाकर लग जाती हैं. लागातर 2 गेंद के चोट को श्रीलंकाई बल्लेबाज सहन नहीं कर पाते और आखिर में उन्हें रिटायर हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ता है.

And Roshan went on to be a grandfather.... #ImSoSorryRoshan #Cricket #TheseThingsHappen pic.twitter.com/fidBQKJo1j

इस मजेदार वीडियो को शेयर कर वसीम ने कैप्शन में जो लिखा है वो सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स के बीच चर्चा का विषय बन पड़ा है. वसीम ने लिखा, 'और रोशन महानामा ग्रैंडफादर बनने को होंगे, मुझे माफ करना रोशन क्रिकेट में ऐसी चीजें होती हैं.'

वसीम के द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को काफी लोग देख रहे हैं और कमेंट कर मजे भी रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और कॉमेंटेर डीन जोन्स (Dean Jones) ने भी वीडियो पर कमेंट कर मजे लिए हैं. डीन जोन्स ने कमेंट करते हुए लिखा, 'वैसे वह बैट से खेलने के बजाए आपको किसी और चीज से ही खेल रहे हैं'. जोन्स ने कमेंट कर हंसी वाली इमोजी भी शेयर की है.

Well instead of using his bat... he preferred playing you with something else! #notfastenoughhttps://t.co/P6xckGjvLW