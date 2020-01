दक्ष‍िण अफ्रीका के पूर्व क्र‍िकेटर जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) की ग‍िनती व‍िश्‍व क्र‍िकेट के बेहतरीन फील्‍डरों में की जाती है. अपने क्र‍िकेट के द‍िनों में उन्‍होंने असंभव माने जाने वाले कैचों को तब्‍दील कर क्र‍िकेट जगत में फील्‍ड‍िंग के मायने ही बदल डाले थे. फील्‍ड‍िंग करते हुए मैदान पर उनकी चुस्‍ती-फुर्ती देखते ही बनती थी. गेंद पर वे चीते की सी तेजी से झपटते थे. वास्‍तव में जोंटी के खेल मैदान पर फील्‍ड‍िंग के कौशल को देखकर ही दूसरी टीमों ने खेल में बल्‍लेबाजी और गेंदबाजी से कमतर आंके जाने वाले फील्‍ड‍िंग को गंभीरता से लेना शुरू क‍िया था. ऑस्‍ट्रेल‍िया और न्‍यूजीलैंड में खेले गए वर्ल्‍डकप 1992 के मैच में जोंटी ने 'हवा में उड़ते' हुए ज‍िस अंदाज में पाक‍िस्‍तान के इंजमाम उल हक को रन आउट क‍िया था, वह हर क‍िसी की चर्चा का व‍िषय रहा था. जोंटी के 'उस खास रन आउट' का फोटो अभी भी क्र‍िकेटप्रेम‍ियों को रोमांच‍ित कर देता है. जोंटी बेहतरीन बल्‍लेबाज भी थे, लेक‍िन फील्‍ड‍िंग को उन्‍होंने जो ऊंचाई दी, उसके कारण उन्‍हें काफी ऊंचा रेट क‍िया गया. जोंटी हाल ही में सवाल-जवाब के एक सेशन में क्र‍िकेटप्रेम‍ियों से रूबरू हुए.जब उनसे पूछा गया क‍ि वे कौन से ख‍िलाड़ी (पूर्व और वर्तमान प्‍लेयर) उनके पसंदीदा फील्‍डर हैं तो उन्‍होंने दक्ष‍िण अफ्रीका के हर्शेल ग‍िब्‍स और एबी ड‍िव‍िल‍ियर्स, ऑस्‍ट्रेल‍िया के र‍िकी पोंट‍िंग, न्‍यूजीलैंड के मार्ट‍िन गप्‍ट‍िल और भारत के सुरेश रैना (Suresh Raina) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का खासतौर पर ज‍िक्र क‍िया (Jonty Rhodes names his favorite fielders ever).

इस समय भारत में कौन सा ख‍िलाड़ी आपका पसंदीदा है, इस सवाल के जवाब में जोंटी ने हर क‍िसी को चौंकाते हुए सरफराज खान (Sarfaraz Khan) का नाम ल‍िया. उन्‍हें सरफराज का नाम लेने का कारण भी बताया.

सरफराज के प्रत‍ि अपनी पसंदगी का कारण बताते हुए जोंटी ने स्‍पष्‍ट क‍िया क‍ि उनसे 'भारत में' पसंदीदा ख‍िलाड़ी के बारे में पूछा गया था. इसील‍िए उन्‍होंने सरफराज के पक्ष में अपनी राय दी. आईपीएल के 2020 सीजन के ल‍िए जोंटी, क‍िंग्‍स इलेवन पंजाब टीम के फील्‍ड‍िंग कोच हैं.

