पूरा देश एमएस धोनी के नौ साल पहले 'धमाके' को याद कर रहा, लेकिन पूछ रहा, पीएम मोदी की अपील पर "छक्का" कब

एमएस धोनी के इस कारनामे को करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी याद कर रहे हैं. सुबह से ही सोशल मीडिया पर धोनी के छक्के के वीडियो वायरल हो रहे हैं. वास्तव में एमएस धोनी के नौ साल पहले किए गए कारनामे का जवाब नहीं है, लेकिन एक और एमएस धोनी के एक और धमाके का इंतजार पिछले कई दिनों से पूरा देश कर रहा है.

#MSDhoni net worth 800 crs, his donation 1lakh Tollywood heroes net worth 25-50 crs, their donation @PawanKalyan - 2 crs @urstrulyMahesh - 1cr @KChiruTweets - 1cr @AlwaysRamCharan - 70 lakhs @tarak9999 - 75 lakhs #Prabhas - 4crs Dhoni - playing for india is a national service

इतिहास गुजरा हुआ समय होता है और उसकी अच्छी यादें रोमांचित करती हैं और प्रेरणा देती हैं, लेकिन वर्तमान भी गौरवमयी होना चाहिए. पिछले करीब दस ग्यारह दिनों से एमएस धोनी करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के निशाने पर हैं.

कारण यह है कि एमएस धोनी से इस संकट के समय भी करीब नौ साल पहले जैसा ही छक्का लगाने की उम्मीद करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी कर रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की फेंकी गई गेंद (पीएमकेयर में दान करने की अपील) पर एमएस धोनी ने डिफेंसिव शॉट खेला है.

वास्तव में कई दिन गुजरने के बाद बाद भी करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति (इसमें करीब 15 चौपहिया वाहन और 25 मोटरसाइकिल) के मालिक एमएस धोनी ने अभी तक कोरोनावायरस महामहमाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने और इससे प्रभावित लोगों के लिए कोई भी रकम देने का ऐलान नहीं किया है.

