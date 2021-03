Wi vs Sl 1st T20I: पोलार्ड ने एक ओवर में जड़े 6 छक्के, युवराज के क्लब में हुए शामिल, VIDEO

क्रिकेट में रिकॉर्ड और इतिहास दोहराने और मिटाने के लिए होते हैं. और एक ऐसे ही बड़े इतिहास को दोहराया है विंडीज के टी20 कप्तान केरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने श्रीलंका के खिलाफ अपने घर में शुरू हुयी तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में. केरोन पोलार्ड ने इस टी20 मैच में वह कर डाला, जो आज के दौर में उनके सहित कुछ ही बल्लेबाज कर सकते हैं. जी हैं, केरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने धमाका करते हुए एक ही ओवर में छह छक्के जड़कर फिर से क्रिकेट फैंस को रोमांचत कर दिया है.

Pollard's 6*6



