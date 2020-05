विस्डन ने पोस्ट की एक और 'बॉल ऑफ द सेंचुरी', बॉल का VIDEO आपको हैरान कर देगा

खास बातें ये गेंद है जादूभरी!

आपने बॉल ऑफ द सेंचुरी (Ball of the Century) के बारे में जानते ही हैं. जो नहीं जानते, उन्हें बता दें कि इस बॉल को 'गैटिंग बॉल' के नाम से भी जाना जाता है. साल 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एशेज सीरीज के तहत ओल्ट्रैफर्ड में खेले गए पहले टेस्ट में 4 जून जो शेन वॉर्न ने इंग्लिश बल्लेबाज माइक गैटिंग को ऐसी गेंद फेंकी, जो बॉल ऑफ द सेंचुरी (Ball of the Century) बन तो बनी ही, इसने क्रिकेट जगत को विस्मित कर कर दिया. इस गेंद को दोहराने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन फिर यह करिश्म देखने को नहीं मिला. बहरहाल, निचले स्तर पर गाहे-बेगाहे इस गेंद से जुड़े कुछ ऐसे ही वीडियो सामने आते रहते हैं. मतलब निचले स्तर का मतलब प्लास्टिक, या रबर की गेंद के साथ मोहल्ले या ग्रामीण स्तर पर खेले जाने वाले मुकाबले से है.