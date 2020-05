बिना विदेशी खिलाड़ियों के आईपीएल का आयोजन बहुत ही मुश्किल, किंग्स इलेवन पंजाब के मालिक ने कहा

आईपीएल को वैश्विक अपील वाला टूर्नामेंट बताते हुए, किंग्स इलेवन पंजाब के सह-मालिक नेस वाडिया ने कहा कि विदेशी सितारों के बिना इसके आयोजन का कोई मतलब नहीं होगा. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चकाचौंध से भरे इस टी20 लीग के भाग्य पर फैसला करने के लिए बीसीसीआई को और समय चाहिए होगा. कोरोना वायरस महामारी के कारण यह टूर्नामेंट अनिश्चित काल के लिए स्थगित है और बीसीसीआई सितंबर-अक्टूबर में इसके आयोजन की योजना बना रहा है. ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित टी20 विश्व कप का आयोजन अगर नहीं होता है, तो लीग के आयोजन की संभावना काफी बढ़ जाएगी.

