ऐसी 5 महिला क्रिकेट फैन्स जो लाइव मैच में टीवी पर आते ही बन गई रातो-रात स्टार

मालती चाहर

मालती चाहर (Malti Chahar) आईपीएल के दौरान इंटरनेट पर खूब वायरल हुईं. आईपीएल (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के मैच के दौरान लाइव मैच के दौरान टीवी पर जैसे ही उनको दिखाया गया सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. काफी समय के बाद पता चला कि मालती कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन हैं. जब ये बात पता चली तो मालती की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ गई. इतनी ही नहीं धोनी (Dhoni) के साथ एक तस्वीर भी उनकी खूब वायरल हुई थी. बता दें कि मालती खुद एक एक्टर हैं और आईपीएल में वायरल होने के बाद उनकी फैन्स की संख्या भी काफी बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर अपने भाई दीपक के साथ कई वीडियो और फोटो शेयर करती हैं.

काव्या मारन

आईपीएल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के मैच के दौरान हमेशा हैदराबाद टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आए. लाइव टीवी में कैमरा मैन ने जैसे ही इनकी तस्वीर दिखाई सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. लोग इंटरनेट पर आईपीएल (IPL) गर्ल को सर्च करने लगे थे. फिर बाद में पता चला कि इस लड़की का नाम काव्या मारन (Kavya Maran) है और वो सनराइजर्स हैदराबाद टीम (Sunrisers Hyderabad) की सह- माहिल हैं. आपको बता दें कि काव्या मारन सन नेटवर्क' के फाउंडर कलानिथी मारन की बेटी हैं. हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्हें अकसर अपने टीम को चीयर करते हुए देखा गया.

रिजला रेहान

एशिया कप 2018 के मैचों के दौरान लाइव टीवी पर एक पाकिस्तानी लड़की की फोटो जैसे ही दिखाई गई सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी. आखिर में पता चला कि उस लड़की का नाम रिजला रेहान (Rizla Rehan) है और वो दुबई में रहती हैं. एशिया कर 2018 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान रिजला रेहान की तस्वीर काफी वायरल हुई. इतना ही नहीं रिजला रेहान इतना वायरल हुई कि उन्होंने अपना नाम ही सोशल मीडिया पर thatpakistanifan ही रख लिया. अब रिजला पाकिस्तान के मैच के दौरान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आती है. वर्ल्ड कप 2019 के दौरान भी रिजला इंग्लैंड गईं थी और पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आई थी. 2019 वर्ल्ड कप के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) काफी पसंद हैं.

अदिति हंडिया

आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान सोशल मीडिया पर अदिति हंडिया (Aditi Hundia) काफी वायरल हुईं. पिछले साल आईपीएल फाइनल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच खेला गया था. इस मैच के दौरान एक लड़की की तस्वीर टीवी पर आई और वो रातो-रात वायरल हो गई. बाद में पता चला की उस लड़की का नाम अदिति हंडिया है और वो मिस डिवा 2018 रह चुकी हैं. उनके बारे में ये भी कहा गया कि वो मुंबई इंडियंस टीम के खिलाड़ी ईशान किशन की दोस्त हैं.

