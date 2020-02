Women Cricket: भारतीय महिलाओं की त्रिकोणीय सीरीज में एक और हार

इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने आस्ट्रेलिया में जारी त्रिकोणीय टी-20 सीरीज (Tri-Nation Women's T20 Series) में शुक्रवार को मेलबर्न (Melbourne) में भारत को चार विकेट से हरा दिया. इंग्लैंड टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए आन्या श्रुबसोल (31-3) के नेतृत्व में अपनी गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को 20 ओवरों में छह विकेट पर 123 रनों पर सीमित किया और फिर 18.5 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया.

#TeamIndia will look to bounce back against Australia after a defeat against England today.



